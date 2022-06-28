معهد القطن: نزرع 340 ألف فدان.. والرئيس السيسى أنقذ الذهب الأبيض من الانهيار

إبراهيم حسان

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الحياة للقطن المصري وأنقذه من الانهيار، ومنذ عام 2015 هناك اهتمام كبير من الدولة بالقطن المصري المصنف رقم واحد عالميا.

أضاف هشام مسعد، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الحصر النهائي في الوقت الحالي للمساحة المنزرعة بالقطن، وصل من 330 – 340 ألف فدان قطن، "نتوقع أن يكون هذا الموسم من المواسم الناجحة للقطن للمزراعين".

وأوضح أن معهد بحوث القطن يحافظ على الأصول النباتية للقطن منذ 200 عام، ومصر لديها كوادر عالية الخبرة لزراعة القطن وبنية تحتية مؤهلة لزيادة إنتاجية القطن المصري عالي الجودة، مردفا: "نزرع القطن في الوجهين القبلي والبحري".

وتابع: "يعمل معنا 200 باحث يعملون معنا في مركز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية، ومختصين بالقطن فقط، والرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من ملف القطن الحصول على 100 مليار جنيه، ونحن نعمل على القطن الملون منذ أكثر من 10 سنوات".