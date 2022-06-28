اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

معهد القطن: نزرع 340 ألف فدان.. والرئيس السيسى أنقذ الذهب الأبيض من الانهيار

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:51 م
معهد القطن: نزرع 340 ألف فدان.. والرئيس السيسى أنقذ الذهب الأبيض من الانهيار وزارة الزراعة - أرشيفية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الحياة للقطن المصري وأنقذه من الانهيار، ومنذ عام 2015 هناك اهتمام كبير من الدولة بالقطن المصري المصنف رقم واحد عالميا.
 
أضاف هشام مسعد، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الحصر النهائي في الوقت الحالي للمساحة المنزرعة بالقطن، وصل من 330 – 340 ألف فدان قطن، "نتوقع أن يكون هذا الموسم من المواسم الناجحة للقطن للمزراعين".
 
وأوضح أن معهد بحوث القطن يحافظ على الأصول النباتية للقطن منذ 200 عام، ومصر لديها كوادر عالية الخبرة لزراعة القطن وبنية تحتية مؤهلة لزيادة إنتاجية القطن المصري عالي الجودة، مردفا: "نزرع القطن في الوجهين القبلي والبحري".
 
وتابع: "يعمل معنا 200 باحث يعملون معنا في مركز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية، ومختصين بالقطن فقط، والرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من ملف القطن الحصول على 100 مليار جنيه، ونحن نعمل على القطن الملون منذ أكثر من 10 سنوات".

هشام مسعد

معهد القطن

زراعة القطن

القطن المصري

معهد البحوث الزراعية

اخبار التليفزيو



الموضوعات المتعلقة

‫الزراعة: معهد القطن يستقبل 27 متدربا من 13 دولة إفريقية

الإثنين، 07 مارس 2022 02:40 م

مدير معهد القطن: نظم الري الحديثة تزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:06 م

لأول مرة عرض القطن الملون المصرى وزيادة المساحة المنزرعة لـ 500 ألف فدان.. إشادة بجهود مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج.. ومعهد القطن: نعد بزيادة الإنتاجية لـ12 قنطارا للفدان.. فيديو

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:00 ص

مدير معهد القطن بوزارة الزراعة: لن نصدر المادة الخام للقطن مرة أخرى

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:22 م

بث مباشر.. مدير معهد القطن يكشف عن سلالة جديدة تقلل استهلاك المياه بنسبة 30%

السبت، 04 يوليه 2020 11:23 ص

مدير معهد القطن: سعر القميص المصنوع من القطن المصرى قد يصل لـ500 دولار

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 12:53 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة