مسئول أوكرانى: مقتل وإصابة 27 شخصا فى هجوم روسى على مبنى سكنى ومدرسة

وقال سينيهوبوف وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، "إن جميع الضحايا من المدينة وكانوا يسيرون في الشوارع وفي الملاعب وقت وقوع الهجوم"، لافتا إلى أن لقطات مصورة تم نشرها في وسائل إعلامية أظهرت مبان سكنية محطمة وحفرة واسعة أمام المدرسة وتناثر الحطام في الفصول الدراسية.



وفي سياق متصل، أعلن الحاكم الإقليمي لمنطقة "بولتافا" الأوكرانية دميترو لونين ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الصاروخية التي نفذتها روسيا على مركز تسوق "أمستور" في كريمنشوك إلى 18 قتيلا و59 جريحا.



وقال لونين "ارتفع عدد الضحايا إلى 18 قتيلا، ويواصل رجال الإنقاذ العمل، وأصيب ما لا يقل عن 59 شخصا في الحادث، وتم نقل 25 منهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة".



وكانت القوات الروسية قد أطلقت صواريخ (Kh-22) على المركز التجاري في بلدة كريمنشوك أمس، وكان بداخله حوالي 1000 مدني، فيما بلغت مساحة الحريق في المبنى 10300 م2.