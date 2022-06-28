اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:45 م
أكرم القصاص
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مسئول أوكرانى: مقتل وإصابة 27 شخصا فى هجوم روسى على مبنى سكنى ومدرسة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:13 م
مسئول أوكرانى: مقتل وإصابة 27 شخصا فى هجوم روسى على مبنى سكنى ومدرسة الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن حاكم مدينة "خاركيف" أوليه سينيهوبوف مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 22 آخرين في هجوم روسي على مبنى سكني ومدرسة إبتدائية شمال شرق البلاد.
 

وقال سينيهوبوف وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، "إن جميع الضحايا من المدينة وكانوا يسيرون في الشوارع وفي الملاعب وقت وقوع الهجوم"، لافتا إلى أن لقطات مصورة تم نشرها في وسائل إعلامية أظهرت مبان سكنية محطمة وحفرة واسعة أمام المدرسة وتناثر الحطام في الفصول الدراسية.


وفي سياق متصل، أعلن الحاكم الإقليمي لمنطقة "بولتافا" الأوكرانية دميترو لونين ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الصاروخية التي نفذتها روسيا على مركز تسوق "أمستور" في كريمنشوك إلى 18 قتيلا و59 جريحا.


وقال لونين "ارتفع عدد الضحايا إلى 18 قتيلا، ويواصل رجال الإنقاذ العمل، وأصيب ما لا يقل عن 59 شخصا في الحادث، وتم نقل 25 منهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة".


وكانت القوات الروسية قد أطلقت صواريخ (Kh-22) على المركز التجاري في بلدة كريمنشوك أمس، وكان بداخله حوالي 1000 مدني، فيما بلغت مساحة الحريق في المبنى 10300 م2.

 


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