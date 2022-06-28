محافظ الإسكندرية: 73 منفذا لبيع السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع الاجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظة تعمل على قدم وساق للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة في منافذ البيع التي تحت إشراف المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأعلن الشريف أن هناك 73 منفذ لبيع السلع(لحوم- دواجن- سلع غذائية) للمواطنين تحت إشراف مديرية الزراعة منها 13 منفذا ثابتة (9 منافذ تابعة لجمعية تنمية الثروة الحيوانية بالاسكندية تحت إشراف مديرة الزراعة و4 منافذ تتبع قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة) و60 منفذ متحرك موزعين على جميع الأحياء لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا على توفر السلع بشكل كبير وبجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المهندس طارق زكي، مدير مديرية الزراعة، إن المديرية تعمل بكل جهد لتوفير سلع بجود عالية للمواطنين، مشيرا إلى أن المراكز الـ 13 الثابتة متمركزة في (السيوف شماعة ش ميدان المطافي بجوار البنك الاهلى- المندرة قبلى شارع السوق 1- محطة مصر أسفل مديرية الزراعة – ش 41 بن الخطاب العطارين- شارع 30 من شارع 45 بجوار أبو كمال- شارع 20 من شارع أحمد ابو سليمان- المتراس 6 شارع 188 الورديان- باكوس شارع القومية العربية بجوار سوبر ماركت البوريدي- شدس أمام شارع مرتضى- أمام موقف ابو قير بمنطقة أبو قير التابعة لحي منتزه ثان- اسفل كوبرى العامرية بحي العامرية ثان- شارع محمد كريم أمام حي الجمرك- شارع الأمير لؤلؤ بالمتراس بحي غرب)، مضيفا أن المنافذ المتحركة موزعة على الأحياء .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع بأسعار مناسبة ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على توفير السلع الغذائية بأسعار تناسب جميع الفئات.