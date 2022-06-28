لوجانسك تعلن السيطرة على ثلث مساحة أخر المدن الكبرى الواقعة تحت سيطرة كييف

وكالات

أعلن ممثل لوجانسك لدى روسيا، روديون ميروشنيك، السيطرة على ثلث مساحة ليسيتشانسك آخر المدن الكبرى التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، مبينا أن قوات كييف تغادر المدينة في اتجاهات عدة.



يأتي ذلك بعد تقدم كبير أحرزته القوات الروسية على محاور عدة في المنطقة.

وكانت قد أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين، جراء القصف الأوكراني بصواريخ جراد وقذائف مدفعية على مناطق سكنية في الإقليم.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن قصفا أوكرانيا بصاروخ "توشكا أو" وقذائف مدفعية في لوجانسك، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين.