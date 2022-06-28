اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لوجانسك تعلن السيطرة على ثلث مساحة أخر المدن الكبرى الواقعة تحت سيطرة كييف

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:27 م
لوجانسك تعلن السيطرة على ثلث مساحة أخر المدن الكبرى الواقعة تحت سيطرة كييف أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن ممثل لوجانسك لدى روسيا، روديون ميروشنيك، السيطرة على ثلث مساحة ليسيتشانسك آخر المدن الكبرى التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، مبينا أن قوات كييف تغادر المدينة في اتجاهات عدة. 


يأتي ذلك بعد تقدم كبير أحرزته القوات الروسية على محاور عدة في المنطقة.

وكانت قد أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين، جراء القصف الأوكراني بصواريخ جراد وقذائف مدفعية على مناطق سكنية في الإقليم.


وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن قصفا أوكرانيا بصاروخ "توشكا أو" وقذائف مدفعية في لوجانسك، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة