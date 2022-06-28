لجنة الانضباط بالشرقية تصادر 17 توك توك مخالف

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية الدور الذي تقوم به لجان إدارة المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وفي هذا الإطار وجه المحافظ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بضرورة تفعيل وحدة (تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين) لمواجهة أي سلبيات فور إكتشافها وفرض الإنضباط بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومنع سير مركبات التوك توك وعربات النقل البطيء بالشوارع الرئيسية الغير مسموح بها وإتخاذ ما يلزم حيال المخالفين طبقا للقانون .



وقال المحافظ أن مهام وتكليفات الوحدة منصبة بشكل أساسي لفرض حالة من الإستقرار والإنضباط والمتابعة المستمرة للشارع الشرقاوي ليستطيع المواطن الحصول على حقه في السير الأمن سواء كان مترجلاً أو قائداً للسيارة.



وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أوضح الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية قيام (وحده تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين) التابعة لإدارة المتابعة الميدانية بحملة بمناطق ( شارع المحافظة - ميدان القومية - ميدان الجامعة - شارع الأمن الغذائي - صلاح سالم ) ،، أسفرت عن ضبط 17 توك توك و2 تروسيكل لأصحاب نباشي القمامة ، وكذلك تم التحفظ على عدد من مكبرات ووحدات الصوت المزعجة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها وذلك تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تسبب إزعاج للمواطنين.



يذكر أن وحدة تحقيق الإنظباط بالشوارع والميادين أنشئت بناءاً علي القرار رقم 9436 لسنة 2022 وذلك بهدف إنشاء تقسيم تنظيمي لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والميادين العامة.







جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)







