قانون روسى جديد يسهل حصول متخصصى تكنولوجيا المعلومات على إقامة دائمة بموسكو

كتب أحمد عرفة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يمنح متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب وأسرهم الحق في الحصول على تصريح إقامة دائمة في روسيا بطريقة مبسطة، حيث وفقا للوثيقة التي تم نشرها على البوابة الرسمية الروسية للمعلومات القانونية، أشار مجلس الوزراء إلى أنه بالنسبة لفئات معينة من المواطنين الأجانب، ينص القانون على إمكانية الحصول على تصريح إقامة دائمة بطريقة مبسطة، دون اضطرارهم للحصول على تصريح إقامة مؤقتة مسبقا، وفقا لروسيا اليوم.

وسيتم تطبيق هذه التفضيلات على متخصصي تكنولوجيا المعلومات من الدول الأجنبية الذين يتم تعيينهم للعمل في المنظمات المعتمدة. ولا ينطبق القانون على موظفي الكيانات القانونية الأجنبية الذين يقومون بأعمال التركيب والخدمات والضمان وإصلاحات ما بعد الضمان للمعدات الموردة إلى روسيا.

وبحسب الوثيقة، يمكن إلغاء تصريح الإقامة إذا أنهى الأخصائي عقد العمل مع صاحب العمل ولم يحصل على وظيفة في منظمة مماثلة في غضون 30 يوما. أيضا، سيتم حرمان أفراد عائلات العمال المدعوين إلى روسيا من تصريح الإقامة.