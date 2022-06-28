اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قانون روسى جديد يسهل حصول متخصصى تكنولوجيا المعلومات على إقامة دائمة بموسكو

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:50 م
قانون روسى جديد يسهل حصول متخصصى تكنولوجيا المعلومات على إقامة دائمة بموسكو بوتين
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يمنح متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب وأسرهم الحق في الحصول على تصريح إقامة دائمة في روسيا بطريقة مبسطة، حيث وفقا للوثيقة التي تم نشرها على البوابة الرسمية الروسية للمعلومات القانونية، أشار مجلس الوزراء إلى أنه بالنسبة لفئات معينة من المواطنين الأجانب، ينص القانون على إمكانية الحصول على تصريح إقامة دائمة بطريقة مبسطة، دون اضطرارهم للحصول على تصريح إقامة مؤقتة مسبقا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وسيتم تطبيق هذه التفضيلات على متخصصي تكنولوجيا المعلومات من الدول الأجنبية الذين يتم تعيينهم للعمل في المنظمات المعتمدة. ولا ينطبق القانون على موظفي الكيانات القانونية الأجنبية الذين يقومون بأعمال التركيب والخدمات والضمان وإصلاحات ما بعد الضمان للمعدات الموردة إلى روسيا.

 

وبحسب الوثيقة، يمكن إلغاء تصريح الإقامة إذا أنهى الأخصائي عقد العمل مع صاحب العمل ولم يحصل على وظيفة في منظمة مماثلة في غضون 30 يوما. أيضا، سيتم حرمان أفراد عائلات العمال المدعوين إلى روسيا من تصريح الإقامة.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة