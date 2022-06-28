عمليات الثانوية العامة بالشرقية: محاضر غش بمحمول وحالتا أزمة قلبية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، انتهاء أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة، في يومها الرابع في مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تقدم لأداء الامتحانات 48054 طالبا وطالبة حضر منهم 47799 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 255 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 158 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد تلقي تقريراً تفصيلياً من غرفة العمليات الرئيسيه بالديوان العام عن سير امتحانات اليوم الرابع لشهادة الثانوية العامة، حيث تبين أن الغرفة تلقت إخطارا بفيد بالآتي، اللجنة رقم 1888 بمدرسة الشهيد حسام خالد رستم التابعه لإدارة فاقوس التعليمية قد شهدت قيام طالب يدعى ج.ع.أ بالشعبة الأدبية بإخفاء جهاز آيفون أسود بالسماعة داخل حذائه وتم التحفظ على الجهاز وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

اللجنة رقم 1786 بمدرسة الشهيد فتحي جمعان التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية قد شهدت قيام 3 طالبات، بتلقي إجابات من خلال المحمول على الواتس وتم التحفظ على الأجهزة وتحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة، اللجنة رقم 1850 بمدرسة الشهيد أحمد عمار التابعة لإدارة مشتول التعليمية قد شهدت تلقي المراقبين من غرفة عمليات الوزارة إخطارا يفيد بقيام طالبة تدعى ر.م.ع بنشر عدد 8 صفحات من الامتحان، وبتفتيش الطالبة لم يتم إيجاد شيء مع الطالبة.

كما تم رصد حالتين مرضيتين لملاحظ ومراقب بلجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستين تابعتين لإدارتي فاقوس ومنيا القمح التعليميتين، أصيب أحدهما بهبوط حاد في الدورة الدموية، والآخر تعرض لأزمة قلبية ، تم نقلهما لأقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم .