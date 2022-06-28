طلاب الثانوية العامة بأسوان: امتحان اللغة الفرنسية سهل والوقت كافى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، عن سهولة امتحان مادة اللغة الفرنسية "اللغة الأجنبية الثانية" اليوم، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ويمكن للجميع أن يحله رغم طول الأسئلة لكن الوقت كان كافياً لحل الامتحان.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادتي اللغة الفرنسية والألمانية "اللغة الأجنبية الثانية" ضمن امتحانات الثانوية العامة التى بدأت يوم 20 يونيو الماضي وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، يتخللها أجازه عيد الأضحى المبارك، وتعد مادة اللغة الأجنبية الثانية، هي ثاني المواد المضافة للجموع بعد امتحان اللغة العربية الأحد الماضي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، استعدادها لاستقبال نحو 7091 طالباً وطالبة بالثانوية العامة هذا العام لأداء امتحانات الثانوية العامة، موزعين على ٢٥ لجنة بواقع ٢٤ لجنة عامة وواحدة مكفوفين، وتشمل: "٨ لجان بإدارة أسوان ولجنتين بإدارة دراو و٤ لجان بإدارة كوم أمبو و٣ لجان بإدارة نصر النوبة و٨ لجان بإدارة إدفو".

وصرح عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت تجهيز جميع المقار الإمتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة فضلًا عن نظافة اللجان ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها، وكذلك تم تجهيز جميع استراحات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة البالغ عددها ٢٧ استراحة، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التي تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.











