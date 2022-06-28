طفرة عمرانية.. اعرف جهود الدولة فى قطاع الإسكان خلال 8 سنوات.. إنفوجراف

كتبت أسماء أمين

نفذت الدولة العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها ، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك واضحا في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل،

ووجهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، لقطاع الإسكان خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) في (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

1- الانتهاء من تنفيذ 593 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 120 مليار جنيه، ويستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن

2- تطوير 322 منطقة غير آمنة، بإجمالي 207.9 ألف وحدة، من إجمالي عدد المناطق غير الآمنة

3- تطوير 357 منطقة بـ 25 محافظة من المناطق غير آمنه

4- بلغ عدد المستفيدين حوالي 1.2 مليون مستفيدًا في المناطق غير آمنه

5- 63 مليار التكلفة التقديرية لتطوير كافة المناطق غير الآمنة،

6- تطوير 58 منطقة غير مخططة، بـمساحة 4595 فداناً، لخدمة حوالى 460 ألف أسرة

7- يجري تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فداناً، وتخدم حوالي مليون أسرة،

8- يبلغ إجمالى مساحة المناطق غير المخططة، حوالي 152 ألف فدان

9- تصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية في المناطق غير المخططة حوالي 318 مليار جنيه

10- تم تطوير 20 سوقاً يشمل 3033 وحدة

11- يجري تطوير 20 سوقاً يشمل 3171 وحدة،

12- يصل إجمالي عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة

13- تبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.



وحدات سكنية