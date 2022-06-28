ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الأشخاص يديرون مركزا غير مرخصا لعلاج الإدمان في الهرم، واحتجاز عدد من المدمنين بداخله، وصرف عقاقير طبية بدون استشارة طبية مقابل مبلغ مالي، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة الأهرام وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من المدمنين بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الفيلا المشار إليها وضبط القائمين على إدارتها وهم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) ، كما تبين احتجاز عدد (125) شخصا داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة، وبسؤالهم أقروا بحجزهم داخل الفيلام المشار إليها بمعرفة ذويهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب، ولقد أمكن ضبط (مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر – كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات والممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء– مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء) كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى ( إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلية بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية) ، وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة الطب والصيدلية بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمدمنين بدون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.