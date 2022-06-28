صرف 98% من السلع التموينية للمواطنين وتوفير الوقود بالمحطات فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن إستقرار الحالة التموينية على مستوى المحافظة من بداية الشهر بالنسبة للمخابز البلدية ومستودعات الدقيق، وكذلك البدالين التموينين حيث تم صرف 98 % من المستهدف صرفه للمواطنين عن شهر يونيو 2022.

ويقول الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تعمل المخابز بكامل طاقتها وكذلك عرض السلع التموينية بالمنافذ التموينية اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساءاً، حيث أن المحافظة لديها ارصدة كافية من المحروقات بانواعها بجميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وجاري تعزيز جميع الأرصدة خلال تلك الفترة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة وكذلك غرفة عمليات مركزية بالمديرية والتواصل مع جميع الجهات، وكذلك غرف عمليات بالشركة المصرية لتجارة الجملة وقطاع مطاحن الأقصر، ومتابعة عملية توريد القمح المحلي لتذليل جميع العقبات وإتمام موسم التوريد حتى 31/8/2022، كما تم وضع خطة عمل شاملة لمراقبة جميع الأنشطة التموينية والتجارية على مستوى المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال تلك الفترة، ومتابعة توريد الأقماح المحلية بكل دقة وحزم.

وفى نفس السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، عدة حملات تموينية شملت المرور على المخابز البلدية، للتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين ومطابقته للمواصفات القانونية، والتأكد من حسن سير العمل داخل المخابز البلدية وكذلك تم المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومخازن السلع الغذائية للتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت جهود تلك الحملة فى مجال المخابز البلدية، عن تحرير مخالفات لـ3 مخابز قامت باختراق النظام وإثبات مبيعات وهمية من الأرغفة على ماكينة الصرف دون الإنتاج الفعلى، وهى كالآتى:- (عدد 2115 رغيف - عدد 3465 رغيف - عدد 4510 رغيف)، مما يؤكد استمرار ترك المواطنين بطاقاتهم لدى أصحاب المخابز، وتحرير عدد 4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن القانونى، ومخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و3 مخالفات عدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود السجلات الخاصة بالمخبز.



السلع التموينية