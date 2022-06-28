سيناتور إيطالى: الحكومة ستقرر موقف إرسال الأسلحة لأوكرانيا وفق تفويض برلمانى

فاطمة شوقى

أكد عضو مجلس الشيوخ من حزب "إخوة إيطاليا"، ورئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية "كوباسير"، أدولفو أورسو، أن "قرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ستتخذه الحكومة، وربما سيكون على أساس تفويض صريح من البرلمان الإيطالي".

وقال أورسو في تصريحات متلفزة من بروكسل، على هامش قيام اللجنة بمهمة مؤسساتية، إن "البرلمان قرر بالإجماع وبدعم قوة المعارضة في حزبنا، التي أعطت مثالًا للوحدة، الوضوح والعزم.. تقرر مع الحلفاء الأوروبيين والغربيين، مواصلة دعم المقاومة الأوكرانية".

وتسببت هذه القضية في شقاق داخل حركة الخمس نجوم، التي كانت أكبر حزب في الائتلاف الحاكم إلى أن غادر زعيمها السابق ووزير الخارجية الإيطالي الحالي لويجي دي مايو و 60 نائبًا آخر.

وكان دي مايو، الذي أنشأ حزبًا منافسًا جديدًا “معا من أجل المستقبل”، رفض اقتراح رئيس حركة الخمس نجوم جوزيبي كونتي “الغامض” وغير الناجح، والذي بموجبه يمكن للبلاد أن ترفض إرسال المزيد من المعدات العسكرية لكييف في تفضيل الحل الدبلوماسي للحرب في أوكرانيا.

وينص القرار، الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 410 أصوات مقابل 29 ضده، على أن أي قرار يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بما في ذلك شحن الأسلحة، يجب أن يوافق عليه البرلمان أولاً.

وقال المتحدث باسم حركة الخمس نجوم، دافيد كريبا، الاسبوع الماضى : “هذا الطلب لا يضعف الحكومة ، بل يقويها”.