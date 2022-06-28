اليوم السابع
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روسيا تضع زوجة وابنة بايدن و23 شخصية أمريكية لقائمة العقوبات

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:11 ص
روسيا تضع زوجة وابنة بايدن و23 شخصية أمريكية لقائمة العقوبات جيل بايدن وسيدة أوكرانيا الأولى خلال زيارة سابقة - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن توسيع قائمة الشخصيات الأمريكية الممنوعين من دخول روسيا، وقررت إدراج 25 فردا آخر بينهم زوجة وابنة الرئيس جو بايدن.

 

"وقالت الوزارة في بيان: "ردا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، تم إدراج 25 مواطنا أمريكيا بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ ينتهجون سياسة معادية لروسيا، وأعضاء في ما يسمى مجموعة ماكفول يرماك، التي تعمل على وضع توصيات معادية لروسيا، وكذلك أفراد من أسرة الرئيس جو بايدن".

 

وبحسب وزارة الخارجية فإن قائمة العقوبات ضمت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، وابنتهما آشلي بايدن.


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