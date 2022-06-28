رفع 440 حالة إشغال مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
َوفى هذا السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 440 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك.
وتضمنت الحملات الرقابية رفع 390 حالة إشغال طريق مخالف بدمنهور بنطاق شوارع "الجمهورية - الشاذلي - سيدي عمر - ميدان الأتوبيس - الجيش"
كما تضمنت الحملات ازالة 26 حالة إشغال طريق مخالف بالمحمودية و24 حالة برشيد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة.
رفع 440 حالة إشغال مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرةالثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:21 م
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
الموضوعات المتعلقة
محافظ البحيرة للنواب: استطعنا حل مشكلة الكثافة الطلابية بشكل كبيرالثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:57 م
محافظ البحيرة يكرم الأولى على الإعدادية ويعلن تكفل "حياة كريمة" برعايتها دراسياالإثنين، 27 يونيو 2022 03:37 م
محافظ البحيرة يجرى حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات القروية بكوم حمادةالأحد، 26 يونيو 2022 04:58 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة