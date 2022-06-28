اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:45 م
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رفع 440 حالة إشغال مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:21 م
رفع 440 حالة إشغال مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
َوفى هذا السياق  أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 440 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك.

وتضمنت الحملات الرقابية رفع 390 حالة إشغال طريق مخالف بدمنهور بنطاق شوارع "الجمهورية - الشاذلي - سيدي عمر - ميدان الأتوبيس - الجيش"

كما تضمنت الحملات ازالة 26 حالة إشغال طريق مخالف بالمحمودية و24 حالة برشيد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة.


اشغال طريق

محافظة البحيرة

إزالة تعديات

دمنهور

رشيد

محافظ البحيرة



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