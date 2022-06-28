اليوم السابع
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رئيس جامعة القناة يهنئ الطالبة آية سويلم الحاصلة ذهبية أوروبا فى القوى البدنية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:33 م
رئيس جامعة القناة يهنئ الطالبة آية سويلم الحاصلة ذهبية أوروبا فى القوى البدنية الطالبة أية سويلم
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للطالبة أية سويلم  الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لفوزها بكأس أقوى لاعبة  ببطولة أوروبا للقوي البدنية المقامة بدولة المجر وحصولها على الميدالية الذهبية فوق 23 سنة فى لعبة القوى البدنية، كما حققت أيضاً الميدالية الذهبية تحت 21 سنة بنفس البطولة.
 
وأعرب " مندور" عن سعادتة بمشاركة طلابه المتميزين بكافة المحافل العالمية لرفع اسم مصر عالياً وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن الإهتمام بالطلاب الموهوبين في كافة المجالات يأتى من أولويات إدارة الجامعة.
 
هذا وهنأ كل من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل السعدني عميد الكلية و الدكتور  أسامة سليم  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور كريم ثابت منسق الأنشطة الطلابية الطالبة تقديراً لتفوقها فى مجال الرياضة.

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