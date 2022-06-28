توافد طلاب الثانوية بالمنيا على اللجان لأداء امتحان اللغة الفرنسية.. بث مباشر

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، فى رابع أيام الامتحانات، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الفرنسية.

وكانت قد تباينت آراء الطلاب حول امتحان اللغة العربية فقد أكد البعض أنه كان يحتاج وقتا أطول لحل عدد كبير من الأسئلة خاصة فى النصوص، فيما ذكر البعض دور كتاب المفاهيم فى إيجاد بعض الاجابات لعدد من الأسئلة.

ومن ناحية أخرى شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على عدم دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، ووجه بتوفير الأجواء اللازمة وسبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مكلفا الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتقديم كل أنواع الدعم، من خلال أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان.

وأكد المحافظ على التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام 39 ألفا و98 طالبا وتم تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز.