تواصل حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن مطوبس، البرلس، بلطيم، بمحافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال نظافة وتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة، وإزالة التعديات بقري ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة جميع الإشغالات من بعض الباعة الجائلين، والواقعة على جانبي الطريق العام بقرية برمبال، وذلك حرصاً على عدم إعاقة المرور بالطريق الرئيسى ومدخل القرية، فضلاً عن مد كابلات خطوط شبكة الكهرباء، لتغذية قرية منية المرشد وتوابعها، و وضع الكابلات الكهربائية بالالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية َأثناء وضع الكابلات، التي تغذي قرية منية المرشد وتوابعها.

وأشرفَ هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، والتي شملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية، والشوارع الداخلية، والميادين والكورنيش، وازالة الحشائش وقص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطي، و نظافة كورنيش المدينة، والطريق الدولي الساحلي، وتشغيل مكنسة الطرق، ورفع الرمال المتراكمة بالشوارع الداخليه، التي تعوق حركة السيارات.

كما تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة اليومية، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، ومحيط المدارس، وطريق المقابر والكورنيش، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت، وذلك لرفع كفاءة النظافة العامة، من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية .

وأشرفَ اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، باستمرار رفع كفاءة قطاع النظافة والتجميل بالمدينة، وذلك من خلال سرعة رفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بكافة الشوارع تباعاً، فضلاً عن إزالة الحشائش والهيش، وكذا إزالة ورفع الرمال، والأتربة جانب البلدورات، والأرصفة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة ، وذلك بمعدات وعمال مجلس مدينة بلطيم.



تمهيد الطرق



حملات نظافة بكفر الشيخ



كنس الشوارع