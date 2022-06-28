تنفيذ 26 قرار إزالة على مساحة 10 آلاف متر بنصر النوبة فى أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، حملة مكبرة استهدفت تنفيذ 26 قرار إزالة بمساحة 10 آلاف و 830 م2 شملت إزالة طواحين وكسارات الذهب مخالفة بقروى خريت.

وفى هذا الإطار وأوضح صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بأن الحملة جاءت تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية بالتعامل الفورى والسريع مع أى مخالفات تتعلق بطواحين وكسارات الذهب، موضحاً بأن الحملة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بتشكيلات مختلفة، وكذا الأدوات والمعدات الثقيلة .

ومن جانبه، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق العرض المتواصل بين كافة الأجهزة المعنية لإستكمال سلسلة الحملات المكبرة التى يتم تنفيذها بمختلف مدن ومراكز المحافظة لإزالة طواحين وكسارات الذهب، مضيفاً أننا نسعى بتنظيم هذه الحملات للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية ، وفى مقدمتها خام ومعدن الذهب ، فضلاً عن التصدى المستمر لأى محاولات للتعدى عليها وإستنزافها بطرق غير مشروعة.



تنفيذ حملات إزالة



تنفيذ حملات إزالة