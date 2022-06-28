اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:17 م
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تشديد الإجراءات الاحترازية لتداول البضائع الخطرة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:00 م
تشديد الإجراءات الاحترازية لتداول البضائع الخطرة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات لجميع موانئ الهيئة بمراجعة الإجراءات الاحترازية لتداول البضائع الخطرة وضرورة التأكيد علي مراجعة تطبيق الكود الخاص بتداول كل مادة ورفع درجة الاستعداد اللازمة عند تفريغ أو شحن أية بضائع خطرة وإبلاغ الحماية المدنية لاتخاذ اللازم.

وشدد رئيس الهيئة علي سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن البضائع الخطرة وعدم السماح بتخزينها بالموانئ وإخطار مركز عمليات الهيئة بأنواع البضائع والكود الخاص بها قبل وصول أو سفر السفن لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

من جانب آخر شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 4855 طن بضائع عامة متنوعة و234 شاحنة و82 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4176 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 151 شاحنة ، 13 سيارة .كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 679 طن بضائع عامة ومتنوعة، 83 شاحنة ، 69 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة عمان بإجمالي 26 شاحنة بحمولة 277 طن بضائع عامة ومتنوعة 12 ملاكى و3 شاحنة فارغة والعبارة القاهرة باجمالي 7 شاحنة بحمولة 82 طن بضائع عامة ومتنوعة 43 ملاكي و 2 شاحنة فارغة كما تم مغادرة السفينة الحرية باجمالي 80 شاحنة بحمولة 2040 طن بضائع عامة ومتنوعة 4 ملاكي والسفينة عمان باجمالي 25 شاحنة بحمولة 584 طن بضائع عامة ومتنوعة و 3 شاحنات فارغة و4 ملاكي والعبارة القاهرة باجمالي 2 شاحنة بحمولة 77 طن بضائع عامة ومتنوعة 1 ملاكي و 3 شاحنة فارغة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 16 شاحنة بحمولة 320 طن بضائع عامة و 14 ملاكي و 29 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 38 شاحنة بحمولة 775 طن بضائع عامة و 4 ملاكي، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2571 راكب بموانيها.


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