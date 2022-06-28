تحرير 38 قضية تموينية خلال حملة مكبرة بأبو تشت

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، شنت حملات مكثفة على الأسواق بمركز أبو تشت، بهدف ضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير 38 قضية تموينية متنوعة.
وأوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن الحملة أسفرت عن تحرير 23 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرى عدم نظافة أدوات العجن، ومحضرى نقص وزن رغيف الخبز، ومحضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتكثيف الجهود فى مجال تفعيل دور الرقابة التجارية وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
تحرير 38 قضية تموينية خلال حملة مكبرة بأبو تشتالثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:48 م
اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، شنت حملات مكثفة على الأسواق بمركز أبو تشت، بهدف ضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير 38 قضية تموينية متنوعة.
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