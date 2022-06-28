اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:57 ص
أكرم القصاص
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اليمن يؤكد ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي لفتح معابر تعز

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:00 ص
اليمن يؤكد ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي لفتح معابر تعز اليمن
اش ا

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، أهمية الضغط على الحوثيين، للوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق، وعدم الانتقال إلى أى ملفات أخرى قبل إلزامها بفتح طرق تعز الرئيسية التي من شأنها أحداث الفارق في تخفيف معاناة سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من سبع سنوات.
 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال استقبال العليمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، حيث استمع العليمي الى احاطة من المبعوث الاممي حول نتائج المشاورات الاممية الرامية الى تنفيذ اتفاق الهدنة وتثبيتها، وفرص البناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.
 
وحذر العليمي من استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي الممنهج، لكسب المزيد من الوقت، وإطالة أمد الحرب واستمرار المعاناة، كما حذر من التحشيد والتعبئة المنظمة من جانب المليشيا، ما يهدد اي فرصة لتجديد الهدنة الاممية التي اوفى فيها مجلس القيادة والحكومة بكافة الالتزامات.
 
بدوره، أعرب الوسيط الأممي عن تقديره للتعامل الايجابي مع جهوده من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في سبيل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد.
 
وأكد غروندبرغ أن فتح معابر تعز ما تزال أولوية ملحة بالنسبة لجهوده التي تسعى إلى دفع المشاورات إلى الأمام والتقدم نحو ملفات أخرى.

اليمن

الحوثيين

الأزمة فى اليمن

فتح طريق تعز



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