اليابان تسجل أعلى دراجات ارتفاع حرارة وضربات شمس أدت للوفاة.. تفاصيل

كتبت شيماء عبد المنعم

سجلت اليابان اليوم الثلاثاء درجات حرارة شديدة لليوم الرابع على التوالى، حيث حطمت درجات الحرارة فى العاصمة أعلى مستوياتها فيما يقرب من 150 عاماً لشهر يونيو، بينما حذرت السلطات من أن إمدادات الكهرباء لا تزال تعانى من الضغوط.



اليابان

وحسب ما نشر موقع hindustantimes تشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة العظمى فى طوكيو تبلغ 36 درجة مئوية اليوم الثلاثاء، بعد 3 أيام متتالية تجاوزت خلالها 35 درجة في أسوأ موجة من الطقس الحار فى يونيو، منذ بدء التسجيل فى عام 1875.

وارتفعت حالات دخول المستشفيات جراء الإصابة بضربة شمس صباح اليوم، مع استمرار الكثيرين في العاصمة فى تجاهل نصيحة الحكومة وذلك بالاستمرار فى ارتداء الكمامات خارج الأماكن المغلقة وهو المعتاد عليه منذ أكثر من عامين من جائحة كوفيد-19.

ولليوم الثانى، طلبت السلطات من سكان منطقة طوكيو ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب انقطاع التيار، وتأتى موجة الحر قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الوطنية، حيث تظهر استطلاعات الرأى أن ارتفاع الأسعار بما فى ذلك الكهرباء مصدر قلق كبير للناخبين، وتراجع شعبية الحكومة.

وقالت شبكة فوجى الإخبارية إنه حتى الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي نُقل 13 شخصًا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بضربة شمس، وذكرت وسائل إعلام أنه يُعتقد أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بسبب ضربة شمس.