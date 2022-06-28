الهيئة الأوروبية للطوارئ الصحية تبدأ تسليم اللقاحات المضادة لجدري القرود

كتبت إيناس البنا

بدأت الهيئة الأوروبية الجديدة للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية "هيرا" في تسليم لقاحات اشترتها بشكل مباشر للاستجابة لمرض جدري القرود إلى الدول الأعضاء، مع وصول 5300 جرعة أولية إلى إسبانيا، من إجمالي 109 آلاف و90 جرعة.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان نشرته قبل قليل عبر موقعها الرسمي " Europa" - أن هذا التسليم هو الأول من سلسلة عمليات سيتم إتمامها بانتظام خلال الأسابيع والأشهر القادمة لضمان استعداد جميع الدول الأعضاء للاستجابة لتفشي جدري القرود، مع إعطاء الأولوية للدول الأعضاء الأكثر تضررًا.

وقالت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس:" اعتبارًا من اليوم، تصل أولى عمليات تسليم اللقاحات استجابة لتفشي مرض جدري القرود إلى البلدان الأكثر تضررًا، ما يُعزز من استجابة هيرا للتهديدات الصحية الناشئة، والتي قامت لأول مرة بشراء اللقاحات بشكل مباشر والتبرع بها للدول الأعضاء، فمع إنشاء المفوضية، عزز الاتحاد الأوروبي بشكل كبير قدرته على الاستجابة ومعالجة التهديدات الصحية الجديدة بشكل حاسم".

وأُضاف في البيان أيضا: انه سيتم تخصيص جرعات اللقاح على أساس تناسبي، وفقًا لسكان كل دولة، مثلما كان الحال خلال الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، وسيتم إعطاء الدول الأعضاء التي لديها عدد أكبر من حالات جدري القرود الأولوية للتسليم، على النحو المتفق عليه مع الدول الأعضاء، على أن يتم ذلك بشكل مباشرة من قبل شركة الأدوية إلى الدولة العضو، وبعد فترة وجيزة من عمليات تسليم اليوم، سيجري تسليم المزيد من الدول الأعضاء خلال شهري يوليو وأغسطس.