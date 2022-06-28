اللغة الفرنسية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بلجان مصر الجديدة

كتب محمود راغب

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة طبرى الحجاز بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، عن سعادتهم بمستوى امتحان اللغة الفرنسية، حيث كشف الطلاب أن الامتحان كان مباشرأ وأسهل من الامتحانات الماضية، وأن الوقت كان كافيا.

وشهدت لجان مدرسة طبرى الحجاز بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة إجراءات مشددة على دخول طلاب الثانوية العامة، وذلك تزامنا مع انطلاق رابع أيام ماراثون الثانوية العامة.

وأدى، اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تشمل اللغة الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، بواقع 33 سؤالا جميعها اختيار من متعدد، ويبدأ الامتحان فى التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.