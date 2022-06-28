اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:48 م
أكرم القصاص
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"الصحة الفلبينية": ارتفاع حصيلة الوفيات بحمى الضنك لـ217 شخصا منذ بداية العام

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:45 م
"الصحة الفلبينية": ارتفاع حصيلة الوفيات بحمى الضنك لـ217 شخصا منذ بداية العام حمى الضنك - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض بحمى الضنك على مستوى البلاد منذ بداية العام إلى 217 شخصا، وذلك وسط تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أنه تم تسجيل إجمالي 45 ألفا و416 حالة إصابة بحمى الضنك في الفترة من الأول من يناير إلى 11 يونيو 2022، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب علم الأوبئة بوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 5863 حالة إصابة في "فيساياس الوسطى"، و5773 حالة في "لوزون الوسطى"، بالإضافة إلى 4416 حالة في شبه جزيرة "زامبوانجا".

 


وزارة الصحة الفلبينية

الفلبين

حمى الضنك

زامبوانجا



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