"الصحة الفلبينية": ارتفاع حصيلة الوفيات بحمى الضنك لـ217 شخصا منذ بداية العام

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض بحمى الضنك على مستوى البلاد منذ بداية العام إلى 217 شخصا، وذلك وسط تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أنه تم تسجيل إجمالي 45 ألفا و416 حالة إصابة بحمى الضنك في الفترة من الأول من يناير إلى 11 يونيو 2022، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب علم الأوبئة بوزارة الصحة.