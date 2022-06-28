"الشباب والرياضة" بجنوب سيناء تواصل تنفيذ مشروع "الرياضة من أجل التنمية"

جنوب سيناء - محمد حسين

قال محمد فتحى توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المحافظة تشهد العديد من الأنشطة الرياضية بمختلف مواقعها الرياضية فى المدن والوديان .

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع (الرياضة من أجل التنمية) لياقتى مهارتى، بداخل 7 مواقع رياضية بمراكز شباب موزعة فى مدن المحافظة، لافتا إلى أنه يهدف لتنمية المهارات الحياتية للفتيات وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة.

وقال إن آخر فعاليات المشروع تمت فى مركز شباب عرب ابورديس، وتم تنفيذ الدرس الثامن العلاقات تحت شعار "فى العلاقات حددى التوقعات"، ويهدف إلى أن تعريف الفتيات بمفهوم العلاقات ومعرفة العلاقات المختلفة فى حياتهن ومعرفة خصائص العلاقات، وأن تتعرف كل فتاة على جوانب العلاقات (التوقعات - التواصل-الأخذ والعطاء) .

كما تم تنفيذ الدرس التاسع أتعلم التواصل الفعال تحت شعار "اسمعى صح .. تردى صح"، ويهدف إلى توضيح اهمية التواصل وان تتواصل الفتيات بطريقة فعاله وواضحة ويتعرفن على طرق التواصل المختلفة وطريقة الانصات الجيد ، وان تتعرف كل فتاه على معوقات التواصل.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إلى أنه يستهدف البرنامج 3 آلاف فتاة فى كل محافظة بدعم من منظمه اليونسيف فى اطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء فى مصر.