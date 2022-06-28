اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 10 سنوات لشاب أصاب صديقه بعاهة مستديمة منعته من العمل بسبب ألف جنيه

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:58 م
السجن 10 سنوات لشاب أصاب صديقه بعاهة مستديمة منعته من العمل بسبب ألف جنيه محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شاب بالسجن 10 سنوات بتهمة إصابة صديقه بعاهة مستديمة أفقدته القدرة على العمل، بسبب مبلغ ألف جنيه اقترضها المتهم من المجنى عليه ورفض رد المبلغ.

 

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم تعرف على المجنى عليه ونشأت بينهما علاقة صداقة، حيث طلب المتهم من صديقه اقراضه مبلغ ألف جنيه وأخذ المبلغ منه، وعندما طالبه المجنى عليه برد المبلغ رفض وظل يماطله حتى استدرج المتهم الضحية وطلب منه مقابلته عند صديقه في شقة بمنطقة قصر النيل، وعندما وصل المجنى عليه تعدى عليه المتهم وحمله وأسقطه على الأرض، مما أدى الى إصابة المجنى عليه بكسور مضاعفة في القدم، لتأمر النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعي الذى أثبت أن الإصابة عاهة مستديمة أفقدته القدرة على العمل والحركة، لتأمر النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.


اخبار الحوادث

عاهة مستديمة

عقوبة العاهة المستديمة

جنايات القاهرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة