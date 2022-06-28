اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:48 ص
أكرم القصاص
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"الرياض" السعودية: زيارة ولى العهد إلى مصر والأردن عززت التعاون فى جميع المجالات

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:38 ص
"الرياض" السعودية: زيارة ولى العهد إلى مصر والأردن عززت التعاون فى جميع المجالات الأمير محمد بن سلمان
أ.ش.أ

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أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن عززت التفاهم والتعاون فى جميع المجالات.

وذكرت الصحيفة فى افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "التقدم والازدهار" أن استقبال ولى العهد السعودى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، يؤكد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على وحدة الشعب العراقى، والتعاون مع حكومته الحالية، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأشارت إلى أنه تحت مظلة رؤية 2030، تعيش السعودية مرحلة جديدة من البناء والعمل والإصلاح الداخلى، الذى يحقق ما تبقى من تطلعات الرؤية ومشاريعها وأهدافها العملاقة، التى يُنتظر أن تعيد صياغة المشهد العام داخل المملكة وخارجها، وتنقل البلاد إلى عهد جديد، عنوانه "التقدم والازدهار".


مصر

السعودية

الامير محمد بن سلمان

العراق



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