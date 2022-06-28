الرئيس الأوكرانى يؤكد أهمية وجود نظام دفاع صاروخي قوى لمنع الهجمات الروسية

وكتب زيلينسكي في تغريدة أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، "أجريت محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج ونسقنا مواقفنا عشية قمة الناتو المرتقبة في مدريد".

ومن المقرر أن تنطلق قمة الناتو في وقت لاحق اليوم، وتستمر ثلاثة أيام.



وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني بقصف القوات الروسية مركز تسوق في مدينة "كريمنتشوك" في وسط البلاد، واصفاً الضربة التي أوقعت 16 قتيلاً و59 جريحاً بأنها "عمل إرهابي سافر".



واعتبر زيلينسكي، في كلمة له على موقع (تيليجرام)، الضربة الروسية على مركز التسوق بأنها "واحدة من أكبر الأعمال الإرهابية السافرة في تاريخ أوروبا"، مضيفا أن القصف استهدف بلدة مسالمة ومركز تسوق بداخله نساء وأطفال ومدنيون.



ومن جانبه، قال مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية سيرجي كروك "إن فرق الإسعاف تركز جهودها في الوقت الراهن على أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخماد الحرائق"، مشيراً إلى أن جميع فرق التدخل تعمل بأقصى طاقتها وستواصل العمل على مدار الساعة.



وناشد مدير أجهزة الإسعاف المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حال سماعهم دوي صفارات الإنذار التي تنبههم إلى حصول ضربات جوية، قائلا "أشدد مرة أخرى.. لا تهملوا التحذيرات المتعلقة بالغارات الجوية".



وميدانيا، قال الجيش الأوكراني إن قواته صدت هجمات روسية في عدة مناطق على طول الخطوط الأمامية في منطقتي لوجانسك ودونستيك، بينما لايزال القتال مستمرا حول مدينة ليسيتشانسك.



وقال سيرهي هايدي رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوجانسك "إن الروس يهاجمون "ليسيتشانسك" من الاتجاهين الجنوبي والجنوبي الغربي.



وبدورها، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن الجهود الروسية للوصول إلى الطريق السريع في نقطة تلتقي فيها منطقتا لوجانسك ودونستيك قد تم إحباطها، مضيفة "نجح الجنود الأوكرانيون في قمع كل هذه المحاولات وأجبروا العدو على التراجع".



ومن ناحية أخرى، قال مسئولون في مدينة ميكولايف الجنوبية "إن حوالي 11 صاروخا قد أطلق خلال الساعات الماضية، وذلك في إطار تصاعد الهجمات الصاروخية الروسية في أنحاء أوكرانيا".



ولفت رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في (ميكولايف) فيتالي كيم بأن بعض الصواريخ أسقطتها الدفاعات الجوية، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.



ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم القوات المسلحة في جنوب أوكرانيا ناتاليا هومينوك إنه "حتى الآن لا توجد معلومات عن وقوع إصابات جراء الهجمات الصاروخية على ميكولايف"، مضيفة "الروس استخدموا صواريخ من طراز "كيه-إتش22" من نفس النوع الذي أصاب مركز "كريمنشوك" التجاري يوم أمس الإثنين في منطقة أوديسا الجنوبية".



وأشارت إلى أن الضربات الأوكرانية ضد الدفاعات الجوية الروسية في جزيرة "سنيك" مستمرة، وأن محطة الرادار الخاصة بهم لا تعمل.. أما في "خيرسون"، فقالت "إننا نتحرك ببطء إلى الأمام على الرغم من القصف المدفعي والجوي الروسي".