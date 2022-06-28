الخزانة الأمريكية تعلن عن قائمة عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن قائمة عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، موضحة أن العقوبات المتعلقة بروسيا تشمل عشرات الكيانات والأشخاص، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن قائمة العقوبات الجديدة على روسيا تشمل بنك موسكو، موضحة أن العقوبات الجديدة على روسيا تشمل شركة روستيك الدفاعية الحكومية.

وتابعت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تشمل حظرا على واردات الذهب من روسيا، لافتة إلى أن العقوبات على روسيا تشمل الكيانات التابعة لشركة روستيك الدفاعية.

ويبدأ فرض القيود اعتبارا من اليوم 28 يونيو 2022، لكنها لا تنطبق على الذهب الذي تم تصديره سابقا من روسيا.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع الولايات المتحدة قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، لتضم إليها أكثر من 50 شخصا و110 مؤسسات روسية.