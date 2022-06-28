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الخزانة الأمريكية تعلن عن قائمة عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:31 م
الخزانة الأمريكية تعلن عن قائمة عقوبات جديدة متعلقة بروسيا وزاره الخزانه الامريكيه
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن قائمة عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، موضحة أن العقوبات المتعلقة بروسيا تشمل عشرات الكيانات والأشخاص، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن قائمة العقوبات الجديدة على روسيا تشمل بنك موسكو، موضحة أن العقوبات الجديدة على روسيا تشمل شركة روستيك الدفاعية الحكومية.

وتابعت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تشمل حظرا على واردات الذهب من روسيا، لافتة إلى أن العقوبات على روسيا تشمل الكيانات التابعة لشركة روستيك الدفاعية.

ويبدأ فرض القيود اعتبارا من اليوم 28 يونيو 2022، لكنها لا تنطبق على الذهب الذي تم تصديره سابقا من روسيا.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع الولايات المتحدة قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، لتضم إليها أكثر من 50 شخصا و110 مؤسسات روسية.

وأعلنت وزارة الخازنة الأمريكية،  إضافة 57 فردا و100 كيان قانوني إلى قائمة العقوبات. ومن بين الأشخاص وزير الدفاع الروسي السابق أناتولي سيرديوكوف وزوجته وأطفاله، والمقدمة التلفزيونية تينا كانديلاكي. ومن بين المؤسسات، مؤسسة الأبحاث المتقدمة، ومصنع شاحنات "كاماز" ومكتب تصميم الطيران "توبوليف"، واتحاد متطوعي دونباس، بالإضافة إلى العديد من معاهد البحوث الروسية كما فرضت الولايات المتحدة أيضا حظرا على استيراد الذهب الروسي، كما سمحت وزارة الخزانة الأمريكية بعدد من المعاملات مع شركات تتعلق بالطيران المدني، والطائرات المسجلة خارج الاتحاد الروسي، كما أعفت شركاتها من بعض المعاملات مع شركة "روستيخ" الروسية.

 


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