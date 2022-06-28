الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية بالخانكة دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بشارع شحته عبد الله المتفرع من شارع الأربعين بجوار مرگز شباب وادى النيل بالجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع شحته عبد الله المتفرع من شارع الأربعين بجوار مرگز شباب وادى النيل بالجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة.



علي الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الخريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بشارع شحته عبد الله المتفرع من شارع الأربعين بجوار مرگز شباب وادى النيل بالجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.