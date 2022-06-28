الإعدام لشخص والمؤبد لأمه وزوجته بتهمة قتل زوجة شقيقه فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد و سامح احمد حسين وبحضور ابراهيم جمال حمزة وكيل النيابة وبأمانة سر نبيل بشرى، بمعاقبة ر.م.ي بالإعدام شنقا، فيما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لزوجته ووالدته، وإلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم بقتل زوجة شقيقه "ح ج ح" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك فى القضية رقم 1149/2019جنايات مركز ابوقرقاص والمقيدة برقم 26/22021 كلى جنايات جنوب المنيا.



وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا فى شهر اغسطس 2019 من مأمور مركز شرطة ابوقرقاص يفيد تلقيه بلاغا من ربة منزل تقيم بإحدى قرى مركز أبوقرقاص، ضد المتهمين بقتل ابنتها المجنى عليها، بسبب خلافات بينهم، وبالتحريات تبين صحة الواقعة، وأن سبب ارتكابهم الجريمة مشاكل منزلية بينهم من مصروفات ونظافة المنزل وتجهيز الطعام، فالمتهمة الثالثة اتفقت مع ابنها وزوجتع على التخلص من المجنى عليها لمنع إثارة المشاكل بالمنزل



وقد ذكر تقرير الطب الشرعى أن سبب الوفاة لتناول مادة سامة وهى مبيد يضاف للمحاصيل فوسفيد الالومنيوم ومايحدثه من توقف المراكز الرئيسية بالمخ والأعضاء الحيوية ونقص أكسيد الدم وهبوط حاد بالدورة الدموية، وقد تم إلقاء القبض عليهم، وأمر المستشار تامر مطيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.