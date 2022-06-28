الأمم المتحدة تطلق نداء عاجل بـ110 مليون دولار لمساعدة 362 ألف شخص بأفغانستان

كتبت : هند المغربى

أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء طارىء لأفغانستان عقب الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضى، يدعو النداء إلى توفير 110 ملايين دولار لمساعدة 362 ألف شخص بشكل عاجل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فى المناطق الأكثر تضرراً فى مقاطعتى باكتيكا وخوست. وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذا النداء الجديد هو جزء من خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والتى تتطلب 4.4 مليار دولار، لكنها تعانى من نقص كبير في التمويل بما يزيد قليلاً عن الثلث.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث ، أعلن عن صرف 10 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) للمساعدة فى دعم المراحل الأولية من مساعدتنا للناس في أفغانستان.

من جانبه، قام منسق الشؤون الإنسانية فى البلاد، رامز الأكبروف، بزيارة المناطق المتضررة من الزلزال وحث المجتمع الدولى على التعمق فى هذا الوقت، حيث يواجه السكان حالة طوارئ أخرى.