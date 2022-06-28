استمرار وصول أفواج الحج السياحى للمصريين بالأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج

وصلت أولى أفواج الحج السياحى للمصريين إلى الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث قام أعضاء البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً هناك تحت إشراف وائل حفنى مدير إدارة التفتيش على الشركات السياحية بالوزارة، باستقبالهم فى أماكن تسكينهم وفقاً لبرامج شركات السياحة الموجودة لدى الوزارة.

كما تواجد أيضاً أعضاء من وزارة الحج السعودية والمطوفين بالفنادق للترحاب بضيوف الرحمن واستقبال الحجاج المصريين بالورود والهدايا.

وتؤكد سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار على متابعة لجان البعثة المصرية للوزارة المتواجدة هناك واستقبالها للحجاج وحرصها على تقديم كافة التسهيلات وتوفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وتذليل أى مشكلات أو عقبات أو صعوبات قد تواجههم أثناء أداء المناسك فى الأراضى المقدسة، وجارى المتابعة من أعضاء البعثة لأماكن تسكين الحجاج.

وقد خصصت الوزارة أرقام هواتف لتواصل حجاج وشركات السياحة مباشرة مع لجنة معاينات الوزارة الموجودة بمكة المكرمة على رقم 0558835153، وتلك الموجودة بالمدينة المنورة على رقم 0551731706، ويتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين أثناء تواجدهم بالأراضى المقدسة.