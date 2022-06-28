استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا،وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي غانا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 203 إصابات، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 165 ألفا و 749 إصابة، بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 1449 حالة وفاة.

وفي بروناي دار السلام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1185 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 159 ألفا و 591 إصابة والوفيات إلى 225 حالة وفاة.

وسجلت فيتنام، 637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 10 ملايين و 744 ألفا و 85 حالة إصابة فيما استقر إجمالي الوفيات عند 43 ألفا و84 حالة وفاة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 60 حالة إصابة، وتسجيل 3 حالات وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 182 ألفا و228 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و720 حالة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و236 ألفا و 713 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 141 ألفا و 386 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 101 ألف و 453 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 740 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و 398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و393 ألفا و255 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و 764 حالة وفاة

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 2683 إصابة جديدة و51 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 18 مليونا و421 ألفا و877 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 380 ألفا و943 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 215 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و35 ألفا و420 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و649 حالة وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 827 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات إلى 833 ألفا و 711 حالة إصابة فيما استقر إجمالي الوفيات عند 5 آلاف و 855 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات إلى 979 ألفا و569 حالة إصابة فيما استقر إجمالي الوفيات عند 11 ألفا و 952 حالة وفاة.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات إلى 210 آلاف و251 حالة إصابة فيما استقر إجمالي الوفيات عند 757 حالة وفاة.