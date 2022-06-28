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إغلاق كوبري السيدة عائشة ابتداء من 10 مساء اليوم وحتى 6 صباح الغد

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:24 م
إغلاق كوبري السيدة عائشة ابتداء من 10 مساء اليوم وحتى 6 صباح الغد المرور
كتب عبد الرحمن سيد

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تغلق إدارة مرور القاهرة، بعد قليل "فى العاشرة مساء اليوم" كوبري السيدة عائشة لمدة 8 ساعات، وسط تواجد خدمات مرورية لتنفيذ أعمال إصلاح طبقة الرصف بالكوبرى. 
 
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال إصلاح طبقة الرصف بكوبرى السيدة عائشة بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم غلق الكوبرى المشار إليه للقادم من مجرى العيون إتجاه طريق صلاح سالم إعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء  وحتى الساعة 6 صباح غدا الأربعاء.
 
من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
 
 
 

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