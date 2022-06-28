إسرائيل: حالتا وفاة و13 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، وفاة شخصين، وتسجيل 12825 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم أمس الإثنين، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة إلى تسرير، على رغم التراجع بمعامل تناقل العدوى.

وذكرت الوزارة، أنه جرى تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا، في ثلاث أيام فقط، منهم 1563 إصابة جديدة بالفيروس، شخصت منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحًا، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 66054 إصابة، على الرغم الانخفاض الطفيف على معامل تناقل العدوى الذي بلغ 1.16.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 4322037 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10942 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

وأوضحت الإحصاءات، ارتفاع الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، حيث يرقد في المستشفيات 1011 مصابًا، بينهم 287 بحالة خطيرة، و55 بحالة خطيرة جدًا، بينما 46 مصابًا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 551 مصابًا بالطفيفة.

يذكر أن المعدلات الأسبوعية بإصابات ووفيات كورونا واصلت الارتفاع، وتسجيل إحصاءات قياسية، إذ شخصت 70728 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 28.3% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وتشخيص 326 إصابة جديدة بحالة خطيرة بارتفاع بنسبة 64.6%، فيما أعلن عن وفاة 26 شخصًا تأثرا بإصابتهم بالفيروس، بارتفاع بنسبة 36.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.