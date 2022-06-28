إحالة 32 موظفا بمستشفيى كوم حمادة التخصصى وإيتاى البارود العام للتحقيق

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح والمنشآت الحكومية والمستشفيات للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.



هذا وقد قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة - إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بحملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل بالفترة المسائية داخل الأقسام بمستشفى كوم حمادة التخصصي ومستشفى إيتاي البارود العام حيث أسفر المرور عن :-



* بمستشفي كوم حمادة التخصصي

- تم رصد عدد 4 غياب بالنوباتيحية بفترة السهر دون سند قانوني .



*بمستشفي ايتاي البارود العام

- تم رصد 11 غياب من العاملين بالنوباتجية دون سند قانوني



- تم رصد 17 ترك عمل بالنوباتجية دون سند قانوني.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







الحملات (1)



الحملات (2)



جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



