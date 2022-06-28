أهم 5 سلع صدرتها واستوردتها مصر من وعُمان عام 2021.. تعرف عليها

كتب: مدحت عادل

حقق التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان ارتفاعا طفيفا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 586.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 546.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 7.2%.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أهم السلع التى صدرتها واستوردتها مصر من سلطنة عُمان وجاءت وفقا لما يلي:



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى سلطنة عمان خلال عام 2021

1. فواكه بقيمة 30 مليون دولار.

2. أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 17.7 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 16.3 مليون دولار.

4. آلبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 15.3 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14.1 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من سلطنة عمان خلال عام 2021

1. خامات معادن بقيمة 325.9 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار.

3. أسماك بقيمة 18.4 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.2 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 3.7 مليون دولار.