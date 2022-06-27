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6 يوليو.. انطلاق المؤتمر الدولي الثامن للجمعية المصرية لعلاج جذور الأسنان.. 150 محاضرا من 20 دولة

الإثنين، 27 يونيو 2022 07:34 م
6 يوليو.. انطلاق المؤتمر الدولي الثامن للجمعية المصرية لعلاج جذور الأسنان.. 150 محاضرا من 20 دولة الدكتور أحمد عبد الرحمن هاشم أمين عام المؤتمر
كتب: محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى، أن الجمعية المصرية لعلاج جذور الأسنان ستعقد مؤتمرها الدولي الثامن، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى  بعنوان "بان إندو: من إفريقيا إلى العالم" Pan Endo: From Africa to the world وذلك خلال الفترة من 5-8 يوليو 2022، بأحد فنادق بالقاهرة.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن هاشم أمين عام المؤتمر، أن هذا المؤتمر في نسخته الثامنة يعُد الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد المحاضرين (أكثر من 150 محاضرا)، ويضم العديد من الأوراق البحثية التي ستُناقش فى المؤتمر، مما يجعله قِبلة علمية لكل المُتخصصين في مجال علاج جذور الأسنان من داخل وخارج العالم العربي، مشيرًا إلى مشاركة محاضرين دوليين من أكثر من 20 دولة سيُلقون محاضراتهم في 4 قاعات بالتوازي، بالإضافة إلى 3 قاعات لورش العمل.

 

ويتناول المؤتمر مناقشة كل ما هو جديد في معالجة جذور الأسنان مثل، استخدام الخلايا الجذعية في إعادة إحياء لُب الأسنان المُتعفن، واستخدام تكنولوجيا النانو في علاج الجذور، واستخدام التقنيات المُتقدمة في علاج الجذور، وإعادة علاج الجذور وإعادة علاج الجذور الجراحي، وإعادة زرع الأسنان، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخري، حيث يعُد هذا المؤتمر فرصة لكل المُهتمين بعلم علاج جذور الأسنان، لمعرفة الجديد في هذا التخصص على يد نُخبة من أشهر المُحاضرين على مستوي العالم.

 

ومن المقرر أن يُقام على هامش المؤتمر، مسابقة دولية لأفضل الأبحاث في مجال التخصص وأفضل أقسام علاج الجذور وأفضل باحث في مجال النشر الدولي، كما ستُقام أكثر من 10 ورش عمل، لرفع مُستوى المهارات المختلفة لمُتخصصي علاج الجذور في العالم العربي، كما سيتم تنظيم معرض لمستلزمات طب الأسنان وبالأخص ما يتعلق بتخصص علاج الجذور.

 

 

ويرأس المؤتمر في دورته الثامنة، الدكتور حسام توفيق أستاذ علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس وعميد كلية طب الأسنان جامعة مصر الدولية، ويتولى الأمانة العلمية للمؤتمر، الدكتور أحمد عبدالرحمن هاشم أستاذ ورئيس قسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.


التعليم العالى

علاج الجذور

طب الاسنان

اسنان عين شمس

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