اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 10:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وليامز: الاجتماعات مع رئيسي مجلس النواب والدولة بليبيا لمناقشة تدابير الوثيقة الدستورية

الإثنين، 27 يونيو 2022 08:57 ص
وليامز: الاجتماعات مع رئيسي مجلس النواب والدولة بليبيا لمناقشة تدابير الوثيقة الدستورية ستيفانى وليامز
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز أن الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية.

وقالت وليامز، في تصريحات صحفية وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، "إن الحديث هنا عن التدابير الانتقالية والانتخابات لأنه خلال 23 يوما من المناقشات في القاهرة، تمكن المجتمعون بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية"، مشيرة إلى أن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهونا بتشكيل حكومة ليبية منتخبة وممثلة لكل الليبيين.

وأضافت وليامز، في تصريحاتها، أن أعضاء اللجنة العسكرية ( 5+5 ) أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكرًا، ومُباشرة مع الدول المعنية، وسافروا إلى أنقرة وموسكو، والتقوا في القاهرة مع الدول المجاورة جنوبًا مثل السودان والنيجر وتشاد.


وأوضحت أن أعضاء لجنة (5+5) انخرطوا بشكل واسع مع المجتمع الدولي للدفع قدمًا في اتجاه حل هذه المشكلة، كما أرسلوا رسالة مباشرة للطبقة السياسية في ليبيا أنه كلما طال الانقسام السياسي والنزاع بين ممثلي السلطة التنفيذية سيكون صعبًا عليها العمل.

 


ستيفانى وليامز

ليبيا

عقيلة صالح

الوثيقة الدستورية

الامم المتحدة



الموضوعات المتعلقة

ستيفاني وليامز تشكر مصر لاستضافتها اجتماعات المسار الدستورى الليبى

الإثنين، 20 يونيو 2022 07:56 ص

اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات لجنة المسار الدستورى الليبى فى مصر.. ستيفانى وليامز تدعو رئيسي البرلمان والأعلى للدولة للاجتماع في غضون 10 أيام.. وتشدد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية ليبية شفافة

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:51 ص

ستيفاني وليامز تشدد على دعم الأمم المتحدة لإجراء انتخابات وطنية ليبية شفافة

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:44 ص

ستيفانى وليامز تكشف مواد الدستور الليبى المتوافق عليها باجتماعات القاهرة

الجمعة، 20 مايو 2022 07:14 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة