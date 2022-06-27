وكيل صحة السويس: الخدمات الطبيه الطارئة مجانية ولاتنساقوا وراء الشائعات

السويس - كريم عبد المعين:

نفى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، ما تردد على مواقع السوشيال ميديا، عن تحصيل رسوم على الخدمات الطبية العاجلة داخل مستشفيات ومراكز المحافظة الصحية، مطالبا المواطنين بتحري الحقيقه من مديرية الصحة مباشرة، وعدم الانسياق وراء الشائعات.



وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الخدمات غير الطارئة تقدم بأجر رمزى، ويتم تقديمها لغير القادرين، من خلال العلاج على نفقة الدولة، وعمل تحويلات للمؤمن عليهم صحياً، كما يتم تقديم الخدمة بالمجان أيضاً، من خلال الأبحاث الاجتماعية.



وأضاف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه قد تم تعديل اللائحة المالية لمستشفى السويس العام، بما يحقق لها موارد ماليه تكون قادرة على الوفاء بالتزماتها الماليه تجاه الأطباء المتعاقد معهم وتحسين الخدمات الطبية.



وطالب "الحفناوي" جميع المواطنين بعدم دفع أي مبالغ ماليه إلا بموجب الحصول علي إيصال رسمي.

يذكر أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد اعتمد ٥ ملايين جنيه في وقت سابق لدعم مستشفى السويس العام، وذلك للتطوير العاجل لأقسام عمليات الرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والمخ والأعصاب، وذلك استكمالاً لدعم المستشفيات بأجهزة التنفس وأسرّة لزيادة القدرة الاستيعابية أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا، وكذلك دعم إنشاء وحدة القسطرة، والتى تم تشغيلها رسمياً فى سبتمبر 2021 وقدمت خدماتها لما يقرب من 800 مواطن أغلبهم من الحالات الطارئة، بالإضافة إلى دعم منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا .

