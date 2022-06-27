وفد مركز المعلومات مجلس الوزراء يتفقد المبنى الإداري بجامعة الوادي الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أجرى وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء زيارة تفقدية لمقر مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادى الجديد، وذلك فى اطار دعم خطوات الجامعة الحثيثة نحو التحول الرقمى والتى توليها الدولة للمحافظات الحدودية بحضور الدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد ثابت المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة وأمين عام الجامعة المساعد، ومدراء العموم والإدارات وأمناء الكليات المختلفة بالجامعة.



وتضمن الوفد اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز للمعلومات وتنمية الأعمال، والمهندس مدحت البكرى مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات، والدكتور ياسر درويش - مدير الإدارة العامة لتنمية الأعمال، والمهندسة هيام عادل مدير الإدارة العامة للخدمات الاحترافية.



وتضمن اللقاء جولة تفقدية بالمبنى الادارى بالجامعة ومركز تكنولوجيا المعلومات، حيث أشاد مستشار رئيس المركز للمعلومات وتنمية الأعمال بمدى تطور البنية التحتية لجامعة الوادى الجديد، واستعرض الوفد الخدمات التى يقدمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منوهاً بمدى أهميته فى تحسين بيئة أداء العمل وتحسين آليات التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجامعة من خلال تنفيذ خطط التحول الرقمى والحوكمة.



الجولة (1)



الجولة (2)



الجولة (3)



الجولة (4)



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جانب من الجولة (7)









