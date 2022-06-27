اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرا خارجية النمسا وهولندا يبحثان أثار الأزمة الأوكرانية على إمدادات الطاقة

الإثنين، 27 يونيو 2022 11:00 م
وزيرا خارجية النمسا وهولندا يبحثان أثار الأزمة الأوكرانية على إمدادات الطاقة وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية في فيينا، مع نظيره الهولندي ووبكي هوكسترا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على البنية الأمنية الأوروبية وإمدادات الطاقة.


وقال شالينبرج - في تصريح - "إن العلاقات بين البلدين تتسم بأبعاد إنسانية وتاريخية واقتصادية وثيقة.. ونسعى لتحقيق أهداف متماثلة في السياسة الخارجية"، موضحا أنهما بحثا أيضا توسيع الاتحاد الأوروبي ومنح وضع مرشح لكل من أوكرانيا ومولدوفا، وأكد ضرورة إحراز تقدم في مفاوضات ضم دول غرب البلقان.


يشار إلى أن مباحثات الوزيرين جاءت على هامش زيارة ملك هولندا ويليام ألكسندر وقرينته الملكة ماكسيما إلى النمسا، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى بعد غد الأربعاء، وشملت مباحثات مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، وزيارة لمدينة جراتس النمساوية.


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