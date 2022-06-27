واشنطن: لا نتوقع حل جميع القضايا المتعلقة بطلب عضوية السويد وفنلندا في الناتو

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الإثنين، إنه لا يتوقع حل جميع القضايا المتعلقة بطلب السويد وفنلندا العضوية في حلف الناتو، في قمته المرتقبة بمدريد، مؤكدا أن واشنطن لا تتطلع إلى تقسيم العالم إلى كتل متنافسة، وتجعل الناس يختارون ويختلفون.



وحول الوضع في أوكرانيا، أوضح سوليفان - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب قمة مجموعة السبع بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، بخلاف تأمين ميداني أوكراني خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر في المرحلة الأخيرة لتأمينها حزم عسكرية جديدة لأوكرانيا.



ولفت إلى أن روسيا تواجه صعوبات في قدرتها على إعادة تجهيز وحداتها المقاتلة.



من ناحية أخرى، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن "الولايات المتحدة ترى أن هناك تقاربا متزايدا في كل من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، وحلف شمال الأطلسي، حول التهديد الذي تمثله الصين".



يذكر أن الاجتماع المقبل للناتو سيعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي 28 و 30 يونيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ستتم صياغة مفهوما استراتيجيا جديدا، وسيتم بحث تعزيز التحالف وآثار تغير المناخ العالمي على قطاع الأمن.