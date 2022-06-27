نمو كبير لقطاع التجارة خلال 8 سنوات .. وزيادة معدلات التصدير

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الاثنين، حول إنجارات قطاع التجارة في 8 سنوات، حققت التجارة تطورا ملحوظا بفضل قرارات اتخذتها الوزارة خلال 8 سنوات الماضة تأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية لزيادة حجم التصدير والنهوض بالتجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية بالخارج .

وشددت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الافريقية وبما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وانشاء المزيد من المشروعات المشتركة وتوطين الصناعات بدول القارة.

وأشارت إلى مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسن الخلل فى الميزان التجاري وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار.

كما اكدت جامع أهمية الاستفادة من موقع مصر كبوابة للقارة السمراء وكذا الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول القارة في تعزيز الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر ودول القارة الافريقية .

ويشير البيان إلى أن هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة قامت بتنظيم 63 مشاركة مصرية بالمعارض الدولية المتخصصة وتنظيم 10 بعثات تجارية، و32 بعثة مشتريين أجانب ، بالاضافة الى تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والصينية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادى المصرى الصينى لمقاطعة هونان الصينية.

كل ذلك ساهم في إبرام تعاقدات تصديرية لنحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول اشراف المكاتب.

كما نوه البيان بإطلاق البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إليكترونية لتوفير المعلومات والدراسات الخاصة بالتصدير، الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والخدمات الترويجية بجانب التعاون مع مؤسسة بيس العالمية التجارية بالرابط الخاص ببيانات الشركات المصرية المسجلة من خلال البوابة الالكترونية للهيئة والعاملة في عدد من المجالات (المنتجات الطبية / منتجات النظافة / محسنات الخبز).

وأضاف البيان أن مصر وقعت و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ، كما الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية.

كما تم تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

وانضمت مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.

وأشار البيان إلى اهتمام الوزارة بمساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق للمصدرين خلال الفترة من العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد 2700 شركة كما تم تنفيذ مبادرة السداد الفوري للمستحقات، حيث بلغ المسدد حتى الآن 26.1 مليار جنيه لعدد 1963 شركة.

كما تم تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2019 ن بالاضافة الى صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من مطلع شهر يوليو عام 2020 يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة .

(أبرز الاتفاقيات)

تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى واليابانى.

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجاري والتعاون الإقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الكورية بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام اتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.

كما تم توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة.

وتم توقيع خطاب نوايا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر.

تجارة خارجية

قال بيان وزارة التجارة والصناعة، تم عقد أربع جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي بجانب إعداد الدراسة الفنية من الناحية التجارية والاقتصادية لكافة مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم وصياغتها والتفاوض بشأنها، ودراسة ما قد يطرأ من ازمات اقتصادية دولية ومدي تأثيرها على الاقتصاد المصري وبحث سبل تلافي الاثار السلبية لها.

ولفت البيان إلى مشاركة مصر القوية بجناح متميز بمعرض إكسبو 2020 دبي استعرض مصر في ثوبها الجديد أمام العالم من خلال تسليط الضوء على أخر المستجدات التي تشهدها الساحة المصرية من تنمية شاملة ومستدامة وتطوير كبير في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن ربط المبادرات التنموية الحديثة بمظاهر الحضارة الفرعونية العريقة.

وحقق جناح مصر بالإكسبو مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية المعدة حول الإكسبو حيث فاز بالمركز الثالث علي مستوي الاجنحة متوسطة المساحة المشاركة في اكسبو 2020 دبي من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض.

