مياه الشرب بسوهاج تشارك بمؤتمر برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه

فريق المحافظات

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى مؤتمر برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس احمد معوض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمياه وعمرو الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالقابضة للمياه والمحاسب محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالى بالقابضة للمياه ولورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وممثلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج واسيوط وقنا والاقصر والمنيا وذلك لاستعراض مخرجات المشروع والتى تتمثل فى رفع كفاءة التشغيل والصيانة وزيادة نسبة تغطية التكاليف وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها.



واوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه ان المشروع يساهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورفع معدلات الأداء وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وانه يتم الاستفادة من نتائج هذا البرنامج فى جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.



واشار المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية ان المشروع يتم تنفيذه فى 5 محافظات وهى سوهاج واسيوط وقنا والاقصر والمنيا وان البرنامج ساهم فى تطوير وميكنة الانظمة المالية والتجارية وتقديم الدعم الفنى فى مجال تقليل فاقد المياه وترشيد الطاقة وبناء الخطة الاستراتيجية للشركات المستهدفة حتى عام 2026.



واوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة شاركة فى المعرض المصاحب للمؤتمر بنماذج لأعمال ورشة صيانة وتأهيل المحابس ونماذج للوحات الكهربائية من ورشة لف المواتير وتجميع اللوحات الكهربائية هذا بالاضافة الى نماذج من ورشة تصنيع الملابس وبعض النماذج للانشطة التوعوية التى تنفذها الشركة لتوعية المواطنين بكيفية ترشيد الاستهلاك والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

