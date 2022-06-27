اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 10:59 م
أكرم القصاص
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مقتل 3 وإصابة 15 آخرين جراء تجدد القصف الروسي على أطراف "خاركيف" الأوكرانية

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:11 م
مقتل 3 وإصابة 15 آخرين جراء تجدد القصف الروسي على أطراف "خاركيف" الأوكرانية القصف الروسي
أ ش أ

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أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص، وإصابة 15 آخرين، جراء تجدد القصف من قِبل القوات الروسية على منطقة تقع على أطراف مدينة "خاركيف" شرقي البلاد.

ووفقا لمكتب عمدة المدينة والإدارة الإقليمية؛ فإن المدفعية الروسية ضربت "شمال سالتيفكا"، وهي منطقة سكنية تقع على الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة "خاركيف".

ويتوقع المسؤولون - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية - أن حصيلة القتلى وأعداد المصابين مرشحة للارتفاع، فيما أشارت (سي إن إن) إلى أنها لم تتمكن من التحقق من المزاعم الأوكرانية بشكل مستقل.

 


خاركيف

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

اوكرانيا



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