مصرع موظف دهسا أثناء محاولته منع سرقة سيارته بحراج هيئة النظافة فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

لقى موظف مصرعه داخل جراج تابع لهيئة النظافة بمنطقة الطالبية، وكشفت تحريات رجال المباحث أن الضحية أثناء منع سائق من الاستيلاء على سيارته المحجوزة بالجراج، دهسه السائق، مما أسفر عن وفاة فرد الأمن، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بنقل موظف يعمل بجراج هيئة النظافة في الطالبية، إلى المستشفى مفارقا الحياة، نتيجة إصابته بكسور ونزيف إثر حادث سيارة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن الضحية يعمل بجراج هيئة النظافة بالطالبية، وأثناء متابعة عمله فوجىء بسائق يحاول الاستيلاء على سيارته بالقوة، لكون السيارة محرر لها مخالفة لإلقاء قمامة بالطريق العام، وخلال هروب المتهم، دهس المجني عليه.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.