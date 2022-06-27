اليوم السابع
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مصرع محامى صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:59 م
مصرع محامى صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقى محامى مصرعه متأثرا بإصاباته بعد أن صدمه قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات قطار بمنطقة منشية البكري.

 

انتقلت سيارة إسعاف وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى "ا.ج"37 سنة محامى أثناء عبوره شريط السكة الحديد، تم نقل الجثة للمشرحة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

 


مدير امن الغربية

المحلة

قطار يدهس شاب بالمحلة

مستشفى المحلة العام



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